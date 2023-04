Allegri è la vera bestia (bianco)nera della Lazio. Come riporta il Corriere della Sera questa mattina i numeri dei biancocelesti contro la Juventus negli ultimi 15 precedenti in A con il tecnico livornese in panchina sono da incubo. Solo una vittoria e un pareggio a fronte di 13 sconfitte. Ad aggravare ulteriormente la statistica c'è anche il dato sulla produzione offensiva dei romani che in 12 partite su 15 non sono riusciti a segnare neanche un gol.