In attesa della seconda giornata del gruppo E di Europa League, sbirciando le statistiche la Lazio vanta numeri come nessun'altra attuale partecipante nella seconda manifestazione europea. Come riportato da Repubblica il club capitolino ha numeri da veterano in EL. Sono 70 le partite giocate, più di tutti. Ha il record di vittorie, ben 30 e anche di gol fatti 107, ovviamente dalla fase a gironi in poi. Numeri che Sarri spera possano essere incrementati già da domani contro la Lokomotiv Mosca.