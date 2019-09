Anche i numeri dicono che la Spal ha meritato di battere la Lazio. Nonostante il primo tempo di buon livello della squadra biancoceleste, i padroni di casa hanno chiuso con 14 occasioni da gol contro le 7 biancocelesti. 112,825 i km percorsi dai ragazzi di Inzaghi, 2 in più rispetto a quelli di Semplici, ma non sono bastati.



NUMERI IMPRECISI - L'imprecisione regna sovrana: la Lazio ha messo a segno solo il 10% dei cross, contro il 26% della Spal. Come riporta Laziopage, Luis Alberto ci ha provato: 4 tiri effettuati, 3 occasioni create, ha recuperato 7 volte il pallone andando in pressione alta. Ma non è bastato.