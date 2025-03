Getty Images

si racconta ai microfoni di A Bola. In una lunga intervista alla nota testata sportiva portoghese, il terzino dellaha toccato diversi temi relativi alla sua stagione fino a questo momento con i biancoceleste. "È stata una stagione molto positiva, fino a questo momento - ha esordito l'esterno lusitano - ho avuto un rendimento costante, che era quello che mi mancava. Abbiamo una buona squadra, i miei compagni mi hanno aiutato molto da quando sono arrivato". Senza false modestie poi Tavares ha anche aggiunto: "Ho sempre saputo quali fossero le mie capacità. Per questo, nella mia testa sono sempre stato in grado di fare questo e forse anche molto di più”.

"Da quando sono arrivato alla Lazio non abbiamo mai sentito parlare di obiettivi. Credo che noi stessi come squadra sappiamo quello che dobbiamo raggiungere perché siamo in un grande club e vogliamo giocare al massimo livello, che include anche la Champions League e la lotta per lo Scudetto. Stiamo cercando di farlo e lotteremo fino alla fine.sempre con la mentalità giusta e con l'idea che abbiamo la squadra per vincere. Lo faremo fino alla fine"."So che Lotito ha detto che non mi venderebbe neanche per 70 milioni. Quando ti senti a tuo agio e percepisci la fiducia del club, le cose vanno bene. Ma se non avessi avuto questo rendimento fin qui, forse il presidente non l'avrebbe detto o non avrebbe scommesso su di me. Ho scelto la Lazio perché sentivo che mi volevano davvero, e quando è così sei più disposto a fare quello che ami con più piacere e più sicurezza. Io non credo di essere al top della mia carriera. Sono migliorato sotto molti aspetti e so cosa posso ancora fare. La costanza è ciò che mi porterà a mostrare di più il mio valore e a cercare di raggiungere il massimo nella mia carriera. In Inghilterra è ujn mix di cose a non aver funzionato bene. Ho sperimentato alti e bassi, ma mi hanno fatto crescere molto mentalmente, che è la cosa più importante. Oggi sono qui, più forte che mai.".

"Tra Lazio e Roma c'è una grande rivalità, ma niente a cui io non sia già abituato. Gare come Benfica - Sporting o Benfica - Porto potrebbero essere anche più vive. Qui c'è un clima rovente, ma l'ho sentito anche in Portogallo. Il momento più bello è stato l'allenamento a porte aperte prima del derby con la Roma. È stato molto emozionante. I tifosi ci incitavano, urlando e cantando. Anche quando abbiamo perso 0-6 contro l'Inter in casa ci hanno sempre sostenuto, e poi alla fine, quando siamo andati sotto la Curva Nord, ci hanno detto che erano con noi a prescindere dal risultato. Credo che sia questo a fare la differenza".