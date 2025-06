Getty Images

Lazio, Nuno Tavares: "Siamo delusi dal finale di stagione. Voglio dare il meglio di me l'anno prossimo"

22 minuti fa



Intervista di Nuno Tavares ai media portoghesi. Il terzino della Lazio, che non parteciperà alla Final Four di Nations League con la selezione lusitana dopo essere stato tagliato dalla lista dal ct Roberto Martinez, ha parlato ai microfoni di Diario De Noticias. Nessun rancore per la scelta tecnica di lasciarlo fuori; semmai maggiori stimoli in vista della prossima stagione per fare ancora meglio, magari ancora con la maglia biancoceleste::



"A prescindere dalle cose buone - ha spiegato Tavares - che sono successe individualmente e collettivamente, soprattutto all'inizio della stagione, la verità è che alla fine abbiamo mancato la qualificazione in Europa. Abbiamo mancato il nostro obiettivo e questo ha frustrato le aspettative dei tifosi. È per loro che giochiamo e per questo non sono soddisfatto. Anche perché loro ci hanno sostenuto molto fin dall'inizio. Andare alla Lazio comunque è stato molto importante per me. Sono riuscito a ritrovare la regolarità che un giocatore cerca e a realizzare il mio obiettivo di arrivare in Nazionale. Sono stato il terzino con più assist in Italia e anche tra i migliori a livello europeo. Al livello individuale, le cose sono migliorate molto in questa stagione alla Lazio, dove sono riuscito a trovare opportunità e costanza nel mio calcio. Mi sono adattato molto bene alla città e al club, dove sono stato accolto molto bene da tutti e le prestazioni hanno iniziato a essere positive. Ora mi concentro sul riposo e sul tentativo di dare il meglio di me nella prossima stagione".