La Lazio non molla Olivier Giroud. Come scrive il Corriere dello Sport, il club biancoceleste resta vigile sul centravanti del Chelsea, in scadenza di contratto e che aveva già detto sì a Tare a gennaio, prima che i Blues bloccassero l’affare. I dirigenti laziali gli hanno rinnovato l’offerta anche per l’estate, ma lì sarà più dura viste le tante proposte che gli arriveranno. Compresa quella dell’Inter.