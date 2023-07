Quando hanno fatto vedere ala lista dei possibili obiettivi della Lazio, lui ha puntato l'indice su due nomi: "Voglio lui e lui, per il resto vedete voi".. L'esterno del Sassuolo è un obiettivo complicato, la richiesta del Sassuolo si aggira intorno ai 20 milioni e nel frattempo in attacco ne hanno già spesi 15+5 di bonus per Castellanos.- Per Ricci invece c'è una trattativa in corso con il Torino. Dopo una prima offerta rifiutata,. I granata non vorrebbero vendere il centrocampista classe 2001, per questo non intendono fare passi in avanti scendendo sotto alla cifra stabilita. Il giocatore piace molto a Sarri che ha chiesto un play titolare al posto di Cataldi, in uscita dalla Lazio c'è Marcos Antonio per il quale potrebbe arrivare qualche richiesta dal Brasile.- Titolare in Under 21 e due presenze in Nazionale A, Ricci è sempre stato un pupillo di Juric che lo voleva già ai tempi del Verona.e una percentuale sulla futura rivendita destinata all'Empoli dove il ragazzo è cresciuto. Il prossimo step della carriera può essere la Lazio, le parti sono al lavoro per avvicinarsi ulteriormente alla richiesta del Torino. Sarri vuole Ricci, trattativa in corso.