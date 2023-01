Nuova partnership commerciale per la. Con un comunicato ufficiale, apparso oggi sul sito del club biancoceleste, la società annuncia l'inizio dellasocietà attiva nel campo dell'energia.Questo il testo della nota:'A2A, tramite la controllata A2A Energia, è lieta di annunciare la partnership con la S.S. Lazio in qualità di “Official Energy Partner”. La partnership è strutturata su un biennio (2022/2023 e 2023/2024) per creare una collaborazione solida e di eccellenza continuativa nei risultati e in grado di far condividere un percorso comune verso gli obiettivi di sostenibilità ed efficienza energetica. Andrea Cavallini, Amministratore Delegato di A2A Energia, evidenzia la grande rilevanza dei valori di questa collaborazione: determinazione nell’offrire sempre il meglio, spirito di squadra e attenzione al futuro del pianeta e delle nuove generazioni. Valori su cui si lavorerà con passione e competenza e che contribuiranno al raggiungimento di traguardi sempre più ambiziosi. In virtù della partnership A2A Energia ha creato la pagina a2aenergia.eu dove, utilizzando il codice promozionale A2ALAZIO, i tifosi potranno sottoscrivere offerte luce e gas a Mercato Libero con A2A Energia. Grazie al codice dedicato i tifosi avranno diritto a sconti e promozioni sulla fornitura e potranno partecipare ad iniziative concorsuali per vincere premi, come ad esempio maglie autografate o biglietti per le partite della propria squadra del cuore. Il marchio A2A Life Company sarà visibile allo stadio, sulle piattaforme digitali del club e sulle comunicazioni alla tifoseria per accompagnare il popolo biancoceleste nelle proprie scelte per le forniture energetiche, per la mobilità elettrica e per le soluzioni per efficientare i consumi'.