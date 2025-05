Lazio, nuovo candidato per il ruolo di terzino: ecco di chi si tratta

Getty Images

Si moltiplicano i candidati per il ruolo di esterno difensivo nella. In estate i biancoceleste opereranno una vera rivoluzione nel reparto e il valzer dei nomi è già partito. C'è persino la possibilità di confermare Floriani Mussolini , che tornerà a Formello dopo il prestito alla Juve Stabia. Ma tra fascia destra e sinistra serviranno almeno un paio di nuovi innesti. Uno potrebbe essereA riportare il suo nome oggi è il Corriere dello Sport.La situazione, spiega il quotidiano resta ingarbugliata., mentre tra i possibili acquisti continua a piacere molto, già da diverso tempo, Jackson Tchatchoua del Verona. Ma il nuovo candidato che arriva dall'Olanda è da tenere d'occhio. Classe 2001, statunitense, è in scadenza di contratto a giugno, quindi potrebbe essere preso a parametro 0. Si tratta di un jolly che può occupare tutta la fascia, ma sa anche giocare in posizione più accentrata, all'occorrenza. Ledezma è un brevilineo, fulmineo nello scatto, viene però da una stagione non particolarmente prolifica (solo 1 gol e un assist). La Lazio ci sta facendo un pensierino, nell'attesa di capire chi dei propri resterà in rosa anche l'anno prossimo e chi invece farà le valigie tra qualche settimana.