Nuova grana Luis Alberto in casa Lazio. Ne parla questa mattina Il Messaggero. Il calciatore spagnolo è stato l'unico finora ad essere stato accontentato sul rinnovo di contratto, grazie anche all'intervento di Sarri stesso dopo i malumori estivi. Un fatto che si sta rivelando uno sbaglio clamoroso da parte della società.



Altri calciatori della rosa nella stessa situazione contrattuale non hanno ricevuto il medesimo trattamento e anche alcuni atteggiamenti del Mago non sono mai stati del tutto perdonati nello spogliatoio. Contro l’Inter Luis Alberto è partito dalla panchina, ufficialmente per una scelta tecnica legata alle non brillanti condizioni fisiche. La verità perà è un'altra. Alla società non è piaciuto l’atteggiamento a Madrid del calciatore, apparso nervoso, tanto da aver anche avuto un diverbio con Immobile a fine gara. Il caso Vecino è un precedente che ha funzionato da monito per far rientrare tutto nei ranghi, ma la tensione latente tra le mura di Formello è ormai evidente. E persino lo scenario di una cessione a gennaio, secondo il quotidiano romano, starebbe clamorosamente tornando in auge.