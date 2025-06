Lazio, nuovo incontro di mercato in programma tra Fabiani e Sarri

Getty Images

Contatti fitti trae la dirigenza dellanegli ultimi giorni. Dopo la firma sul contratto, il tecnico e la società stanno organizzando il mercato estivo. Un primo incontro c'è già stato una decina di giorni fa a casa del tecnico in Toscana. Un altro è andato in scena ieri sera, in videocall con il presidente Lotito e il direttore sportivo Fabiani. Presto ce ne sarà un terzo, secondo quanto riporta oggi il Corriere dello Sport, sempre nella tenuta di Sarri a Castelfranco di Sopra, vicino Arezzo.Il gruppo squadra sarà confermato. Si andrà ad intervenire su singoli ruoli mirati e sui profili con i quali il tecnico toscano proprio non potrebbe lavorare perché non adeguati al suo sistema di gioco. Ma, questo è stato chiarito subito tra le parti. Si punterà sui giovani e sui big attualmente in rosa, che saranno tutti confermati. Se poi arriveranno offerte importanti per quei giocatori considerati "in bilico" allora la società si muoverà di conseguenza per sostiuirli adeguatamente, secondo le indicazioni dell'allenatore., ad esempio,(per non meno di 30-35 milioni di euro), che però il Napoli vorrebbe usare come pedina per arrivare a Ndoye mentre davanti, se non arriveranno proposte ricche, si punterà ancora su Isaksen e Zaccagni come ali. Dietro invece è tutto da definire il futuro di Nuno Tavares, che sarà valutato in ritiro come diversi altri suoi compagni.