Lazio, nuovo infortunio per Patric: le condizioni e chi giocherà al suo posto

Nuovo infortunio per Patric. Il centrale della Lazio, appena tornato da uno stop che lo aveva tenuto ai box per diverse gare, si è fermato di nuovo, una vera e propria tegola per il reparto difensivo della squadra di Maurizio Sarri.



INFORTUNIO - Durante Lazio-Bologna - e precisamente dopo 10 minuti di gioco - il tecnico biancoceleste ha dovuto sostituire Patric che ha accusato un problema all'inguine. Al suo posto è entrato Casale che ritrova e ritroverà minuti dopo essere stato scavalcato nelle gerarchie anche da Gila. Domani gli esami strumentali per lo spagnolo che già dopo un paio di minuti era rimasto a terra dopo un contrasto con Zirkzee. Una brutta notizia che rovina una giornata speciale. Patric infatti prima della gara era stato premiato per aver raggiunto nell'ultima partita contro il Bayern la 200ª presenza in biancoceleste.