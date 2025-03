Lazio, nuovo KO per un centrocampista: non ci sarà col Bologna

Getty Images

Era appena rientrato dall'infortunio alla cavigliaed è costretto di nuovo a fermarsi. A riportare la notizia oggi è il Corriere dello Sport. Il centrocampista dellasi era fatto male a Venezia nel primo tempo, dopo uno contrasto di gioco, ed era stato costretto a uscire anzitempo. Non sembrava inizialmente un problema grave, invece il nigeriano è dovuto rimanere fuori per le successive 4 partite (contro l'Udinese è rimasto in panchina senza nemmeno scaldarsi), tra campionato e coppe. Giovedì, per il ritorno all'Olimpico contro il Viktoria Plzen Baroni lo aveva rimesso in campo per una decina di minuti nel finale di gara e oggi al Dall'Ara, contro il Bologna, era quasi sicuro un suoi impiego a gara in corso per far rifiatare Guendouzi o Vecino. Niente da fare invece.

D'altronde lo stesso tecnico è stato chiaro in più occasioni: meglio rischiare di perdere una partita che perdere un giocatore. E se, parlando con i calciatori stessi non c'è massima convinzione di poter essere impiegati per dare il 100% meglio non rischiare. Ora Dele sfrutterà la sosta per rimettersi in sesto al meglio e tornare utile alla causa tra 15 giorni per il rush finale della stagione. Al suo posto in teoria Baroni avrebbe anche Basic a disposizione per il campionato, ma il croato non è stato mai davvero preso in considerazione in nessuna occasione quest'anno. Per la Serie A ci sono inoltre Belahyane e Ibrahimovic da poter far giocare tra la mediana (il primo) e la trequarti (il secondo), per dare fiato agli stacanovisti del centrocampo biancoceleste.