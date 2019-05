La Lazio vuole ripartire da nomi nuovi per la difesa. Il mercato è alle porte, Igli Tare sta lavorando da tempo per migliorare la rosa, a partire dalla retroguardia. Nella giornata di ieri era stato accostato alla Lazio il difensore del Genoa Biraschi, stavolta spunta un nome nuovo dalla Bundesliga.



MERCATO LAZIO - La società biancoceleste in Germania vanta buoni crediti e contatti interessanti. Spunta il noome di Kaan Ayhan, difensore centrale del Dusseldorf: classe 1994, piace molto. Il suo contratto è in scadenza nel 2021 ma può liberarsi grazie ad una clausola presente nel suo contratto di 4 milioni di euro. Non solo: come riporta la Gazzetta dello Sport, in caso di offerta superiore a quella della clausola infatti, il 50% dell'incasso in eccedenza, andrebbe nelle tasche del difensore.