Un nuovo patto per la Lazio. Stefan Radu è appena tornato in squadra, ha raggiunto i compagni ad Auronzo di Cadore dopo il gelo con la società, che aveva quasi portato alla sua cessione. Accolto con affetto dai tifosi, l'esperto difensore si è messo subito a disposizione. E ha deciso di suggellare la ritrovata serenità.



RADU LAZIO - In conferenza stampa ha raccontato i suoi "no" alle sirene di calciomercato, motivati dalla volontà di rimanere a Roma, dove gioca oramai da 12 anni. Un nuovo patto con i compagni di squadra: oggi, come racconta Sololalazio.it, il difensore ha offerto il pranzo a compagni e staff, complice la mezza giornata di riposo. Un ulteriore gesto di distensione, a testimoniare la volontà di Radu di ripartire da zero.