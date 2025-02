Getty Images

Lazio, nuovo problema per Patric: rallenta il recupero del difensore

5 minuti fa



Nuovo problema alla caviglia per Patric. Il difensore della Lazio, fermo di fatto da metà dicembre per un'infiammazione e inspessimento del tendine d'Achille, sembrava in procinto di rientrare a disposizione di Baroni per le prossime gare. Dovrà invece rallentare il suo recupero e a giugno rischia di diventare inevitabile per lui un intervento chirurgico. A raccontare i dettagli oggi ci pensa il Corriere dello Sport.



Patric si era riunito al gruppo nei giorni scorsi e a Venezia era addirittura tornato in panchina. Si è sottoposto a diversi trattamenti specifici nell'ultimo mese e mezzo. Era anche volato a Barcellona per farsi visitare direttamente da uno specialista di sua fiducia. Ieri però, alla vigilia della partenza per la trasferta di Milano contro l'Inter in Coppa Italia, ha lavorato di nuovo da solo in palestra. Un edema osseo sulla stessa articolazione della caviglia gli ha impedito di continuare il lavoro con i compagni, riacutizzando quel dolore con cui combatte da tempo. Lo spagnolo avrà bisogno quindi di altro tempo e di ulteriore riposo per riprendersi del tutto. Il problema è che la Lazio in questa fase decisiva della stagione non ha grandi margini per gestire il dispendio di energie dei propri uomini. Baroni quindi dovrà trovare una soluzione, perché Patric, quando rientrerà, 3 partite in una settimana fino a fine anno sicuramente non le potrà garantire..