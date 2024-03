Lazio, nuovo ruolo per Felipe Anderson: ecco come Tudor stravolge tatticamente la squadra

Due giorni di lavoro e già si vede l'impronta disulla Lazio. Non solo i ritmi di lavoro, con due doppie sedute consecutive che hanno strizzato la squadra invertendo il trend che si era consolidato invece nell'ultimo periodo di, ma anche dal punto di vista tattico le prove a Formello hanno già mostrato significativi cambiamenti. Il nuovo tecnico sta ridisegnando i ruoli dei suoi uomini. Dopo Luis Alberto , riposizionato trequartista, anche. Da uomo a tutta fascia del 4-3-3, Tudor lo ha spostato dietro la punta, impostandolo su tutt'altri movimenti rispetto a prima.. Questi giorni di sosta per le nazionali stanno servendo proprio per gettare le basi, almeno tra gli uomini rimasti a disposizione. E' ancora presto però per dire se già contro la Juventus alla ripresa del campionato la squadra adotterà subito il nuovo modulo o si opterà per un passaggio più graduale, attraverso un iniziale aggiustamento al 4-2-3-1. Quel che è certo è che per Tudor gerarchie e questioni contrattuali varranno 0 in questo finale di stagione. A tutti chiede massima disponibilità e applicazione, altrimenti per chi non è disposto a mettersi in discussione - qualunque sarà il modulo - vedere il campo diventerà un'illusione.