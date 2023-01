Nuova partnership commerciale per la Lazio, annunciata con un comunicato ufficiale sul sito e sui social. Sulle maniche delle magliette da gioco biancocelesti, già ì a partire dalla gara di oggi contro il Milan, ci sarà fino a fine campionato il logo della AIRFire, società attiva nel settore della sicurezza anitincendio. Questo quanto si legge nella nota:



"A partire dalla gara di questa sera , Lazio-Milan, e per le restanti 10 gare casalinghe della Serie A TIM, la Prima Squadra della Capitale, la S. S. Lazio scenderà in campo indossando la propria maglia da gioco con una novità: sulla manica sinistra, infatti, apparirà il nuovo sponsor AIRFire.

La società biancoceleste è entusiasta di aver stipulato una nuova partnership con AirFire, società leader del panorama imprenditoriale italiano e internazionale.

La S.S. Lazio e AIRFire danno così il via ad un nuovo percorso insieme".