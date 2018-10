La Lazio continua a seguire Wesley, attaccante del Bruges già vicino in estate. Come scrive il Corriere dello Sport, sul brasiliano ci sono gli occhi anche di Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain, con il classe '96, in scadenza nel 2023, che dà però la priorità ai biancocelesti. Valutato intorno ai 15 milioni di euro, è sempre sul taccuino di Tare.