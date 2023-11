Lache verrà passerà anche dal mercato invernale dove Maurizionon ha intenzione di accontentarsi e continuerà a chiedere rinforzi potenziali a Claudio. Fondamentale sarà capire quale sarà il percorso europeo per capire budget e opportunità, ma la volontà di tornare a lottare per un posto Champions spingerà la società quantomeno a valutare un'eventuale sforzo. E in questo quadro si inserisce con forza il nome diInutile negarlo, la batteria degli esterni d'attacco, almeno numericamente, è oggi più che fornita.è intoccabile (e vorrebbe anche rinnovare).altrettanto, ma il suo di prolungamento è oggi motivo di preoccupazione data la scadenza a fine anno e una firma che tarda ad arrivare. Anche per, anche lui in scadenza, ci sono gli stessi dubbi sul futuro del brasiliano e infine ancora non è riuscito ad incidere e ad inserirsi negli schemi di Sarri quelche potrebbe anche ripartire immediatamente in direzione Premier.Tanti esterni, molti dubbi ed è qui che il nome di Lorenzo Insigne inizia a farsi largo.e sulle sue giocate ci ha costruito l'annata dei record col Napoli. Cai tempi del Pescara e, cosa non di poco conto, ha chiuso col Toronto la sua (e del club) peggior stagione. La sua agenzia, la YouFirst che è anche la stessa di Luis Albertoma arrivando(e quindi prima di aver trascorso 2 anni negli States), Insigne dovrebbe ridare indietro al fisco americano una grossa fetta difinora. Un'ipotesi riporta il Corriere dello Sport che tutti stanno valutando, dovrà essere Lotito, come sempre a dare il via libera per trattare soprattutto l'ingaggio che in MLS raggiungeva quota 7,5 milioni.