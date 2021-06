La Lazio continua a valutare vari profili per la difesa. Il club biancoceleste ha bisogno di aggiungere almeno un centrale nella scuderia di Sarri. Al momento il nome più gettonato è quello di Maksimovic, ma attenzione ad un altro profilo gestito da Ramadani. Come riporta Il Messaggero torna in auge l'idea Matija Nastasic, classe '93 serbo ex Fiorentina e retrocesso con lo Schalke 04 in una stagione disastrosa per il club di Gelsenkirchen. Proprio il passaggio in Zweite Liga potrebbe far abbassare il valore del suo cartellino, al momento fermo a 5 milioni di euro.