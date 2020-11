Si avvicina un appuntamento importantissimo per la Lazio. La squadra di Inzaghi stasera alle 21:00 contro lo Zenit San Pietroburgo si giocherà un’ampia fetta di qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Un traguardo che consisterebbe nel primo grande obbiettivo stagionale, ma guai ad abbassare la guardia contro la squadra di Semak. Intorno alle ore 11:00 sul campo Fersini del centro sportivo di Formello sono scattate le prove tattiche vere e proprie in vista del match.



LA RIFINITURA MATTUTINA – Nella rifinitura di stamani innanzitutto si è visto in campo Cataldi. Allarme rientrato dopo il tampone dubbio di due giorni fa effettuato dalla Synlab. Non è stato provato però con i titolari Radu. Le sue condizioni sono da valutare, probabilmente non è al meglio. Davanti a Reina provati Patric, Hoedt e Acerbi. Si passa poi al centrocampo con tutte conferme rispetto a ieri. La linea mediana dovrebbe essere composta da Lazzari, Parolo, Leiva, Luis Alberto e Marusic. Davanti ancora la coppia Correa-Immobile.



DIFFERENZIATO E ASSENTI - Sul secondo campo di Formello si è visto di nuovo Escalante con il consueto lavoro differenziato. Assenti poi Alia, Milinkovic, e i due fuori rosa in Champions, ovvero Lulic e Vavro.



Probabile formazione:



Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.



A disp.: Strakosha, Furlanetto, Armini, Luiz Felipe, Djavan Anderson, Akpa Akpro, Cataldi, A. Pereira, Fares, Caicedo, Muriqi. All.: Inzaghi.