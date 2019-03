Due gol con la maglia della Macedonia: Eljif Elmas ha segnato una doppietta alla Lettonia, poi contro la Slovenia ha giocato da esterno sinistro, in un ruolo non suo, disimpegnandosi bene. Il 19enne si sta muovendo molto bene, la sua Nazionale ha raccolto 4 punti in due partite. La Lazio lo segue con grande interesse da tempo: Tare in Turchia potrebbe sfruttare i buoni rapporti diplomatici che ha. Piccolo problema di calciomercato: su Elmas ci sono anche Borussia Dortmund e alcuni club di Premier League.