La Lazio continua a monitorare il mercato, stavolta Tare sta guardando con interesse in casa del Sassuolo. Tra ex e attuali giocatori della squadra neroverde, in cerca di occasioni, il ds biancoceleste vuole rinforzare ulteriormente la rosa, aggiungendo qualità in mediana.



MERCATO LAZIO - Come riporta il Corriere dello Sport, spunta il nome di Mehdi Bourabia, centrocampista marocchino con cittadinanza francese: una soluzione in più per Inzaghi, che già conosce la Serie A e si è messo in luce. Attenzione anche a Kevin Prince Boateng appena rientrato dal prestito al Barcellona: la Lazio lo segue da anni, su di lui c'è la Fiorentina ma potrebbe essere molto utile ad Inzaghi. Può giocare anche come falso nueve, potrebbe essere un innesto di qualità da affiancare a Ciro Immobile.