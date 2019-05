Occhi in Inghilterra per la Lazio: secondo quanto riporta il Sun, infatti, i biancocelesti avrebbero messo gli occhi su Danny Welbeck, attaccante dell'Arsenal. Il tabloid inglese spiega che il giocatore dei Gunners è seguito anche da altri club di Premier, ma per una rinascita potrebbe optare per una nuova realtà come la Serie A. Dopo sole otto presenze in campionato nella stagione che volge al termine, l'inglese è seguito da club come Everton, West Ham e Newcastle.