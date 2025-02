Getty Images

Lazio, occhi su un terzino in Germania

un' ora fa



Il taccuino di Fabiani per i possibili colpi di mercato è in perenne aggiornamento. Oggi il Corriere dello Sport parla di un nuovo nome spuntato nell'elenco: si tratta di Omar Traoré, un terzino destro che gioca nell'Heidenheim, in Bundesliga. Al momento da Formello non arrivano conferme; ma nel reparto arretrato quasi sicuramente in estate la Lazio effettuerà diversi movimenti.



La fascia destra e, in generale, la batteria dei terzini verrà ringiovanita. C'è da attendersi quindi che possano spuntar fuori diversi altri candidati nei prossimi mesi. Traoré ha 27 anni, ha origini togolesi, ma è nato in Germania e ha il passaporto tedesco. Il suo contratto è in scadenza nel 2026. Il club tedesco in cui milita naviga in zona retrocessione. Nel caso di un risultato negativo a fine stagione il cartellino del calciatore potrebbe diventare un affare low cost, anche se per età sarebbe già fuori dai parametri che la società si è imposta nel progetto tecnico per i prossimi anni. Su di lui comunque c'è anche l'interesse dell'Union Berlino e per ora non ci sono stati movimenti ufficiali da parte dei biancocelesti. Gli obiettivi che verranno puntati concretamente in estate dai biancocelesti dipenderanno molto dal piazzamento finale e dai risultati della squadra di Baroni.