L'Empoli è pronto a riscattare Guglielmo Vicario dal prestito, acquistandolo a titolo definitivo dal Cagliari per 10 milioni di euro. In vista della prossima stagione il portiere italiano è nel mirino della Lazio, dove sono in scadenza di contratto Reina e Strakosha. Ma, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, occhio anche a Roma e Fiorentina.