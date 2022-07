Tiene banco la grana portiere in casa Lazio. L'obiettivo principale da un paio di giorni è diventato Vicario, visto il muro alzato dall'Atalanta per Carnesecchi. come suggerisce oggi Repubblica però, non è da escludere del tutto la pazza idea che vederebbe entrambi gli estremi difensori sbarcare insieme a Formello.



Scenario comunque difficile da veder concretizzato. Più probabile che il ventisettenne dell'Empoli arrivi in biancoceleste assieme ad un secondo d'esperienza come Sirigu, Terracciano o Berardi. La questione andrà comunque sbrogliata nel giro di poco, perché il ritiro di Auronzo è imminente e, al momento, tra i pali non c'è nessuno.