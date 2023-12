Lo spauracchio dell'Indice di liquidità è stato scacciato definitivamente in casa Lazio. Autentico incubo per i tifosi, oltre che per la società stessa, questo vincolo è ormai caduto con i conti del club tornati nei parametri imposti dal regolamento. Lotito e Fabiani avranno quindi mano libera nelle prossime sessioni di mercato per poter operare. E in questo senso Repubblica oggi non esclude possibili sorprese.



Sarri ha chiesto al club di puntare sui profili di Colpani e Ferguson per il futuro, ma entrambi sono obiettivi - non gli unici - quasi impossibili per gennaio. Più probabile un assalto a giugno, anche se la concorrenza è tanta.