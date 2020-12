L'ex calciatore e vice allenatore della Lazio, Giancarlo Oddi, ha parlato ai microfoni di Radiosei in merito all'assenza di Acerbi e il suo sostituto contro il Milan. In base alle prove di Inzaghi sembra in vantaggio Luiz Felipe, ma ecco come la pensa l'ex biancoceleste, campione d'Italia con la Lazio nel 1974: "Mi sembra strano che stasera contro il Milan possa giocare Luiz Felipe al centro, visto che lo vediamo sempre sul centro-destra. Hoedt è quello che somiglia di più ad Acerbi, punterei su di lui al centro. Credo che alla fine l’olandese possa essere scelto, per fisicità mi sembra adatto. Per quanto riguarda Patric, sapete come la penso, non lo vedo nei tre centrali difensivi. Ha sempre commesso degli errori che non sono da difensore. E’ arrivato alla Lazio come mediano, sono dell’idea che sia quello il suo ruolo. Nulla da dire sull’impegno e la voglia. Poi è chiaro che i giocatori vengono scelti anche in base agli avversari: Leao ha i numeri di diventare un grande attaccante, è più veloce di Hoedt, forse anche questo peserà sulle scelte".