Che futuro per Sergej Milinkovic-Savic? Il centrocampista serbo resta in scadenza 30 giugno 2024 e il suo agente Mateja Kezman ha promesso a Lotito che avrebbe portato per l'estate offerte non inferiori ai 40 milioni di euro.



Secondo la stampa inglese una volta sfumata la possibilità Juve, uno dei club più interessati a lui è l'Arsenal che però non ha alcuna intenzione di arrivare a quelle cifre. Il motivo? I Gunners sanno bene che se non rinnoverà il suo contratto, potrà di fatto firmare per liberarsi a parametro zero a partire da gennaio 2024. Per questo la previsione di spesa è di "soli" 20-25 milioni.