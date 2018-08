Dieci giorni, e il destino di Milinkovic è ancora in bilico. O meglio, è saldamente ancorato alla Lazio: il serbo è stato valutato 150 milioni, se dovesse arrivare un'offerta di 120 milioni la Lazio potrebbe decidere di cederlo. Piccolo particolare: non è ancora arrivata l'offerta, e Inzaghi spera di poterlo avere a disposizione nella prossima stagione.



MERCATO LAZIO - Sul giocatore, come riporta il Corriere dello Sport, ci sono Real Madrid e Manchester United, ma Kezman, l'agente del serbo, avrebbe in mano un'offerta da 100 milioni di una società che non è ancora uscita allo scoperto. Una società X, per ora sconosciuta, che mette sul piatto una cifra comunque importante. La palla passerà a Lotito: cedere Milinkovic abbassando le pretese, o farlo rimanere, adeguandogli il contratto?