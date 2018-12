La Lazio vuole Trezeguet, e non è uno scherzo. Il ds Tare non sta sfogliando l'album dei ricordi dei successi della Juventus, tutt'altro: ha puntato Trézéguet, o meglio Mahmoud Ibrahim Hassan, esterno d'attacco della nazionale egiziana e del Kasimpasa, in Turchia.



MERCATO LAZIO - Come riportano i media turchi, la Lazio avrebbe messo sul piatto 6 milioni di euro per portarlo a Roma, ma il Kasimpasa ne vorrebbe almeno 10. Ex attaccante, Trezeguet è stato nel mirino della Roma prima dei Mondiali disputati con la maglia del suo paese, in cui è sempre sceso in campo. A portarlo in Europa ci aveva giò pensato l'Anderlecht, prima di mandarlo in prestito due volte. 5 gol e 5 assist nell'attuale Super Lig, Trezeguet è un esterno sinistro molto offensivo, che può giocare anche sull'altro versante d'attacco ed è in grado di calciare con entrambi i piedi. 24 anni, Trezeguet vuole la sua occasione, e Tare ci sta pensando.