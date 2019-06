Tutto fermo per Jony, la quiete prima del Valencia. In casa Lazio c'è fiducia, si attende a giorni la risposta del Malaga all'offerta di 6 milioni depositata sul tavolo della trattativa. Tare vorrebbe portarlo in Italia, crede possa essere una valida pedina per la Lazio, in grado di giocare a tutta fascia. Con l'ansia Valencia di sottofondo.



MERCATO LAZIO - Come riporta il Messaggero, Jony piace al Valencia, non è un mistero. E non è misteriosa neppure l'alleanza con il Malaga e l'Alaves: per ora non ci sono state mosse, ma l'interesse per l'esterno è alto. Novità in arrivo nei prossimi giorni.