Il mercato entra nel vivo, e i gioielli in casa Lazio tremano: il Real Madrid sta per fare un'offerta clamoroso per Milinkovic Savic. Come riporta il Corriere dello Sport, i dirigenti blancos vorrebbero mettere sul piatto 105 milioni di euro per MNilinkovic. Sarebbe la cessione più remunerativa della storia della Lazio.



MERCATO LAZIO - Il Real, che tiene sempre d'occhio Pogba, pallino di Zidane, sta osservando le prodezze di Milinkovic in campionato e potrebbe mettere mano al portafogli. Il contratto di Milinkovic scade nel 2024, il serbo è uno dei giocatori fondamentali in casa Lazio. Ma l'offerta monstre potrebbe sparigliare le carte, e farlo partire verso la Liga spagnola.