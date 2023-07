Nome nuovo per il mercato in attacco della Lazio. Secondo il quotidiano francese L'Equipe, il Metz ha rifiutato un'offerta del club biancoceleste da 15 milioni di euro per il nazionale georgiano Georges Mikautadze (classe 2000), per il quale chiede 5 milioni in più. Sulle sue tracce c'è anche il Lione.