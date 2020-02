La Lazio guarda in Turchia. Come scrive Takvim.com, portale turco, il club biancoceleste torna a pensare a Vedat Muriqi, attaccante del Fenerbahce: il club chiede 35 milioni di euro, i biancocelesti lavorano per un prestito con diritto di riscatto, con 2,5 milioni di euro a stagione per il centravanti.