Si va al ritmo di un nome al giorno in orbita Lazio per il ruolo di terzino sinistro. L'ultima indiscrezione la riporta il sito lalaziosiamonoi.it, secondo cui sarebbe stato offerto ai biancocelesti Luca Pellegrini.



Cresciuto nel vivaio della Roma, proprio con i giallorossi ha debuttato in A nel 2018. Finito alla Juventus nello scambio che ha portato Spinazzola nella Capitale, è passato in estate in prestito all'Eintracht di Francoforte. In Germania però non sta trovando grande spazio e a gennaio potrebbe rappresentare un'occasione, perché il club vincitore dell'ultima Europa League vorrebbe rimandarlo a Torino con sei mesi di anticipo. A Formello il classe '99 ritroverebbe anche Sarri, che lo ha già allenato alla Juve. L'ipotesi è sul tavolo, insieme alle altre spuntate nei giorni scorsi. Per sviluppare eventualmente il discorso però occorrerà capire con quale figura di riferimento si potrà interloquire in casa bianconera, dopo gli ultimi sconvolgimenti societari.