Neanche il tempo di ambientarsi a Formello che per Dimitrjie Kamenovic sarebbe già ora di rifare i bagagli.

L'esterno serbo classe 2000, prelevato a gennaio dal Cukaricki e lì lasciato in prestito fino allo scorso giugno, non rientrerebbe più nei piani della Lazio per almeno due motivi: uno tattico, l'altro regolamentare.



A bocciarlo sarebbero infatti sia le valutazioni negative espresse sul suo conto dal neo-tecnico laziale Maurizio Sarri che il fatto di non possedere un passaporto comunitario, circostanza quest'ultima che vieterebbe agli aquilotti di portare nella Capitale altri giocatori nati fuori dall'Unione Europea.



Motivi che avrebbero indotto la dirigenza biancoceleste a offrire il giocatore a titolo temporaneo al Genoa, club a sua volta alla ricerca di un elemento con cui completare la propria batteria di esterni. Il profilo dell'ex capitano dell'Under 21 serba, tuttavia, non pare raccogliere i favori del Grifone, orientato su giocatori più esperti e di sicura affidabilità.