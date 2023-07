La Lazio ha messo gli occhi su, gioiello del Torino e della nazionale Under 21 che Maurizio Sarri ha individuato per rinforzare il centrocampo. Il classe 2001 è una delle prime richieste dell'allenatore che lo considera il play ideale intorno al quale costruire il reparto.- Nella giornata di oggi potrebbe esserci un. Ricci ha un contratto fino a giugno 2026, i granata l'hanno preso a gennaio di un anno fa facendo un investimento di 9 milioni più 2 di bonus oltre a una percentuale sulla futura rivendita destinata all'Empoli. La richiesta è di 25 milioni di euro con la speranza di di poterlo tenere, la Lazio sta preparando un'offerta ufficiale.- Ricci è stato uno dei punti fermi della squadra di Ivan Juric, che lo seguiva da quando era sulla panchina del Verona e un anno fa aveva insistito per portarlo al Torino:(due da titolare, una da subentrato). Ora su Ricci ha messo gli occhi la Lazio e soprattutto Maurizio Sarri; il Toro ha fissato il prezzo.