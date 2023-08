Oggi è il giorno del vice-Provedel. Per la Lazio ci sono Lloris o Sepe in ballo per il ruolo di secondo portiere. Il Corriere dello Sport questa mattina fa il punto della situazione.



La trattativa per il francese sembrava tramontata, ma ieri c'è stato un ripensamento dell'estremo difensore transalpino, di proprietà del Tottenham (disposto a liberarlo a 0). Lotito è in pressing sul giocatore. Una base di accordo economico c'è già. Si tratta solo di capire se il 37enne, campione del Mondo con la Francia nel 2018, deciderà di accettare il ruolo di comprimario. Perché su questo Sarri è stato chiaro: il titolare per ora resta Provedel, senza alcun dubbio. Proprio questa ferma decisione aveva frenato Lloris dall'accettare definitivamente la Lazio, che però resta una meta gradita. Entro oggi è attesa la risposta decisiva. In caso di fumata nera Lotito ha già l'accordo con Sepe, della Salernitana (ma anche i campani hanno dato l'ok per svincolare il calciatore), che ha le valige pronte e aspetta solo una chiamata per trasferirsi a Formello e firmare un triennale con i biancocelesti.