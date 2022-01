Acerbi tiene in ansia la Lazio. Oggi sono in programma gli esami medici per capire l'entità dell'infortunio muscolare occorso nel primo tempo di Empoli-Lazio, giovedì scorso. Si tratta di una ricaduta sullo stesso problema al flessore già accusato prima di Natale nei minuti finali di Venezia-Lazio. Il rischio concreto è che Sarri sia costretto a rinunciare al difensore per almeno un mese.