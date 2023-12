Giornata di esami clinici per Luis Alberto, che scoprirà quindi quanto dovrà stare fuori. Il centrocampista della Lazio sta facendo i conti con una pubalgia che lo tormenta ciclicamente da mesi. Prima di Natale a Empoli si è fermato per un acutizzarsi del fastidio agli adduttori e oggi la risonanza magnetica stabilirà l'entità del problema e i tempi di recupero.



In ogni caso è già certa la sua assenza contro il Frosinone venerdì 29. Come riferisce Repubblica, nelle pagine della Cronaca di Roma, da Formello filtra pessimismo: lo staff medico biancoceleste teme che il Mago debba stare fuori almeno un mese, saltando così anche il possibile derby di Coppa Italia, il 10 o l'11 gennaio, oltre alle sfide con Udinese e Lecce. La speranza è che possa tornare disponibile per la Supercoppa a Riyad (semifinale con l'Inter il 19 gennaio e eventuale finale il 22),