7 mesi di inibizione a Lotito e 12 per i due medici della Lazio, Pulcini e Rodia. Questa la sentenza di primo grado del processo tamponi che non ha convinto né il club biancoceleste, né la Procura Federale. Per questo motivo entrambi ricorranno alla Corte d'Appello, dove a decidere stavolta sarà il giudice Torsello.



Come riporta Il Messaggero la Lazio farà ricorso proprio quest'oggi. Lotito e i medici biancocelesti puntano ad un ulteriore sconto della pena, se non addirittura all'assoluzione (soprattutto il patron della Lazio). Chiné e la Procura invece ribadiranno le loro richieste: 13 mesi e 10 giorni a Lotito e 16 a Pulcini e Rodia.