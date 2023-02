La guerra in Ucraina ha spezzato non solo tante vite, ma ha anche distrutto sogni e speranze di migliaia di giovani. Alcuni però hanno trovato una nuova via per inseguirli. Tra di loro c'è Maksym Lekhiv, sedicenne ucraino, ex centrocampista delle giovanili del PFK Sevastopol', che è scappato dalla sua terra ma ha potuto partecipare ad un provino con l'Under 17 della Lazio. Lo ha superato e ora gioca con i giovani aquilotti. La sua storia a lieto fine sarà raccontata oggi alle 17:45, nel programma di Rai Kids “Offside Racism” (in onda sul 42 del digitale terrestre e su Rai Play)