Esperienza e carisma per il ritorno in Champions dopo tredici anni. La Lazio ha chiuso per Pepe Reina, il portiere spagnolo appena rientrato al Milan dal prestito all’Aston Villa. Così si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Accordo trovato con il giocatore, in via di definizione quello col club rossonero. Ma non ci saranno sorprese: l’annuncio ufficiale è atteso per oggi. Reina firmerà un biennale con un ingaggio di 1,6 milioni di euro più bonus a stagione. I due club stanno discutendo se chiudere l'affare con una cessione ad un prezzo basso oppure se optare per la rescissione contrattuale del giocatore col Milan.