La Lazio e Maurizio Sarri continuano a trattare, alla ricerca dell'accordo per affidargli la panchina. Questa sera andrà in scena un nuovo incontro tra le parti, con un "aiuto" per il presidente Lotito che può arrivare dalla Juventus: i bianconeri verseranno infatti 2,5 milioni di euro all'allenatore toscano.