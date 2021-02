In base al programma giornaliero la Lazio si allenerà alle 16:00 dopo le parole di Inzaghi e un tesserato in conferenza stampa dalle 15:00. Come riporta La Repubblica, i biancocelesti recupereranno Hoedt e Lazzari dopo le assenze per squalifica contro la Sampdoria. L'esterno destro avrà il compito di arginare le avanzate di Alphonso Davies. Il centrale olandese invece si giocherà il posto con Musacchio nella retroguardia (Hoedt ha sempre giocato al centro nella rassegna europea). Infine, piccolo dubbio in attacco. Con ogni probabilità toccherà di nuovo a Correa e Immobile, ma secondo il quotidiano occhio alla carta Luis Alberto come seconda punta con l'ingresso di uno tra Escalante e Akpa Akpro sulla linea mediana.