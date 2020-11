Altro giro, altra corsa. La Lazio è pronta a focalizzarsi su un'altra partita importante, questa ancor di più rispetto a Crotone. Domani sera alle 21:00 contro lo Zenit ci sarà in ballo una fetta di passaggio agli ottavi di finale di Champions League per la squadra di Inzaghi. Un appuntamento determinante che verrà preparato con cura quest'oggi dalle ore 16:00 nel centro sportivo di Formello. Sale anche l'attesa per gli esiti dei tamponi effettuati ieri dalla Uefa (Synlab), ma stavolta la speranza dei biancocelesti è che non emerga alcuna anomalia.