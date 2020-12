Domani alle ore 20:45 la Lazio chiuderà il proprio 2020 a San Siro contro il Milan. I biancocelesti arriveranno in Lombardia con qualche assenza (così come la squadra di Pioli). Inzaghi dovrà fare a meno di Leiva, Fares e Parolo, oltre al lungodegente Lulic. In più, sono due i calciatori in dubbio. Come riporta Il Corriere dello Sport sarà importante capire le chances di giocare di Correa e Acerbi: entrambi effettueranno un provino nella rifinitura pomeridiana odierna. Obbiettivo valutare le condizioni fisiche e rischiare il meno possibile. Il Tucu proviene da un affaticamento al polpaccio, mentre il Leone da una lesione all'adduttore, ma nonostante acciaccati proveranno ad esserci contro la capolista.